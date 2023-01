Contoh Tulisan Kartu Ucapan Imlek dan dalam Bahasa Inggris, Happy Chinese New Year 2023!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sebentar lagi akan ada perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh 2023.

Perayaan Tahun Baru Imlek jatuh pada Minggu, 22 Januari 2023.

Pada perhitungan kalender Cina, tahun ini merupakan tahun Kelinci Air yang akan berlangsung mulai 22 Januari 2023 hingga 9 Februari 2024.

Di luar negeri, Tahun Baru Imlek ternyata dikenal sebagai Chinese New Year atau Lunar New Year.

Inilah contoh kata-kata ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris serta terjemahannya untuk dibagikan di media sosial seperti Instagram.

Salah satu cara merayakan Tahun Baru Imlek salah satunya dengan memberikan ucapan selamat kepada keluarga maupun sahabat.

Mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek ini juga bisa melalui kartu ucapan maupun melalui media sosial.

Berikut adalah contoh kata-kata ucapan selamat Tahun baru Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. Happy Chinese New Year 2023! May good fortune shine on you in the new year.

Selamat Tahun Baru Imlek 2023! Semoga keberuntungan menyinarimu di tahun mendatang.

2. Happy The Year of The Rabbit! May the new year shower you with luck and love.

Selamat tahun Kelinci! Semoga tahun baru menyiramimu dengan keberuntungan dan cinta.

3. May the new year bring you prosperity and good health.

Semoga tahun baru membawakanmu kemakmuran dan dan kesehatan.