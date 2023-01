Harga BBM Turun Lagi! Perbandingan Shell, Pertamina, Vivo dan AKR di SPBU Seluruh Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut perbandingan harga BBM terbaru setelah beberapa SPBU melakukan penyesuain per Januari 2023 ini.

Seperti yang dilakukan SPBU Shell yang resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari Rabu 4 Januari 2023.

Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku di seluruh SPBU Shell yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara.

Berdasarkan laman resmi Shell, harga BBM jenis Shell Super dijual Rp 13.030 per liter, atau menagami penurunan Rp 1.150 dari sebelumnya dijual Rp 14.180 per liter.

Untuk produk Shell V-Power menjadi seharga Rp 13.810 per liter, atau turun Rp 1.290 dari sebelumnya seharga Rp 15.100 per liter.

Harga Shell V-power Nitro+ juga mengalami penurunan menjadi Rp 14.180 per liter, atau turun Rp 1.350 dari sebelumnya sebesar Rp 15.530 per liter.

Sementara Shell V-Power Diesel juga turun Rp 2.290 menjadi Rp 16.890 per liter, dari sebelumnya Rp 19.180 per liter.

Harga Shell Diesel Extra juga mengalami penurunan menjadi Rp 16.310 per liter per liter, turun Rp 2.350 dari sebelumnya yang seharga Rp 18.660 per liter.

Sebelumnya, SPBU BP-AKR, dan Vivo telah lebih dulu menurunkan harga BBM-nya di awal tahun 2023, dan disusul oleh PT Pertamina (Persero) yang melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi pada Selasa 3 Januari 2023.

Adapun harga BBM di SPBU Pertamina, harga Pertamax turun menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Kemudian Pertamax Turbo menjadi Rp 14.050 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter, Dexlite menjadi Rp 16.150 per liter dari sebelumnya Rp 18.300 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp 16.750 per liter dari sebelumnya Rp 18.800 per liter.

Namun demikian, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap atau tidak mengalami perubahan, masing-masing seharga Rp 10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Vivo jenis Revvo 90 turun menjadi Rp 11.800 per liter dari sebelumnya Rp 12.000 per liter.

Lalu Revvo 92 menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 14.000 per liter. Sedangkan untuk BBM jenis Revvo 95 saat ini menjadi dijual seharga Rp 13.600 per liter dari sebelumnya seharga Rp 14.600 per liter.