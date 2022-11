Soal PAS PKN Kelas 10 SMA Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban Latihan UAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah ulasan soal UAS PKn kelas 10 SMA / SMK / MA beserta jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Maka dari itu, siswa pun harus segera mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Untuk soal dan kunci jawaban UAS / PAS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dilansir dari materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Yuk simak soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran PKn untuk siswa kelas 10 SMA / SMK / MA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal UAS PAI Kelas 10 SMA Semester 1, Kunci Jawaban PAS Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

1. Wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian wilayah negara menurut....

A. UUD Tahun 1945

B. I. Wayan Parthiana

C. Ensiklopedia Umum

D. Deklarasi Djuanda

E. UU No. 43 Tahun 2008

Jawaban: C

2. Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah daratan, laut, udara dan....

A. Jajahan

B. Desa

C. Ekstrateritorial

D. Gurun

E. Teritorial

Jawaban: C

3. Yang membedakan antara penduduk dan warga negara adalah....

A. Asal usulnya

B. Status ekonomi

C. Status sosialnya

D. Hak dan kewajibannya

E. Kebebasan dalam memilih agama

Jawaban: D

4. Batas maksimal seorang anak dapat menentukan kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran adalah....

A. 15 tahun

B. 16 tahun

C. 17 tahun

D. 18 tahun

E. 19 tahun

Jawaban: D

5. Menurut UU No. 12 tahun 2006, seseorang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila....

A. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing

C. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia

D. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui

E. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganeegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

Jawaban: D

• Soal PAS Sejarah Kelas 10 SMA Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban Latihan UAS Pilihan Ganda Essay

6. Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan....

A. Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain.

B. Seluruh warga dapat mencampur adukkan ajaran agama.

C. Semua warga acuh tak acuh terhadap agamanya maupun agama orang lain.

D. Seluruh warga memilih sikap memaksakan agama kepada orang lain.

E. Seluruh warga memilih sikap fanatik yang berlebihan terhadap agamanya.

Jawaban: A

7. Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menyatakan “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui”....

A. Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh

B. Sistem keutuhan wilayah semesta

C. Sistem pertahanan wilayah antar pulau

D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

E. Sistem pertahanan rakyat semesta

Jawaban: D

8. Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada dan hubungan antara lembaga satu dengan yang lainnya disebut....

A. Sistem politik D. Infrastruktur politik

B. Suprastruktur politik E. Tokoh politik

C. Partai politik

Jawaban: B

9. Kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak ditingkat masyarakat itu sendiri adalah....

A. Suprastruktur politik

B. Kelompok penekan

C. Infrastruktur politik

D. Media massa

E. Kelompok kepentingan

Jawaban: C