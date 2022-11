Soal UAS PAI Kelas 10 SMA Semester 1, Kunci Jawaban PAS Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari kita pelajari bersama soal UAS PAI kelas 10 SMA / SMK / MA beserta jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Adapun soal dan kunci jawaban UAS / PAS Pendidikan Agama Islam ( PAI ) dilansir dari materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Diharapkan para siswa pun harus segera mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Inilah selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran PAI untuk siswa kelas 10 SMA / SMK / MA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

1. Allah memiliki sifat Al Karim, artinya Allah Maha

a. Pemberi keamanan

b. Mulia

c. Akhir

d. Kokoh

e. Adil

Jawaban: b

2. Allah memiki sifat Al Karim, yang tercantum dalam surah....

a. Al Hadid ayat 3

b. Al A’raf ayat 180

c. An Naml ayt 40

d. Taha ayat 8

e. Ali ‘Imran ayat 173

Jawaban: c

3. Allah memiliki sifat Al Matin, artinya Allah Maha....

a. Pemberi Keamanan

b. Mulia

c. Adil

d. Akhir

e. Kokoh

Jawaban: e

4. Allah memiliki sifat Al Matin, yang tercantum dalam surath..

a. Al Hadid ayat 3

b. Al A’raf ayat 180

c. An Naml ayat 40

d. Taha ayat 8

e. Az Zariyat ayat 58

Jawaban: e

5. Sifat adil Allah berlaku untuk...

a. semua orang

b. orang kaya saja

c. para pejabat

d. orang miskin

e. orang saleh

Jawaban: a

6. Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir yang artinya adalah....

a. Maha Esa

b. Maha Adil

c. Maha Akhir

d. Maha Kuasa

e. Maha Pengasih

Jawaban: c

7. Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al-Qur’an surah....

a. Taha ayat 6

b. Taha ayat 7

c. Taha ayat 8

d. Taha ayat 9

e. Taha ayat 10

Jawaban: c

8. Jujur merupakan ciri seorang muslim, sedangkan bohong atau tidak jujur merupakan ciri dari....

a. mu’in

b. muhsin

c. muttaqin

d. munafiq

e. muslimin

Jawaban: d