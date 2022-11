Soal UAS PAI Kelas 11 SMA Semester 1, Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah rangkuman ulasan soal UAS PAI kelas 11 SMA / SMK / MA beserta jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Pembahasan soal dan kunci jawaban UAS / PAS Pendidikan Agama Islam ( PAI ) dilansir dari materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Ulasan artikel ini sebagai persiapan agar siswa bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Inilah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran PAI untuk siswa kelas 11 SMA / SMK / MA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

1. Perintah untuk mengimani kitab-kitab suci Allah Swt. terdapat di dalam....

a. Surah an-Nisa ayat 146

b. Surah an-Nisa ayat 156

c. Surat an-Nisa ayat 166

d. Surat an-Nisa ayat 176

e. Surat an-Nisa ayat 136

Jawaban: E

2. Dalam sejarah kehidupan manusia, setiap kurun peradaban manusia memiliki sumber rujukan atau pedoman hidup masing-masing. Pada zaman Nabi Musa a.s. sumber rujukannya adalah....

a. Kitab Taurat

b. Kitab Zabur

c. Kitab injil

d. Kitab Al-Qur’an

e. Kitab weda

Jawaban: A

3. Berikut ini adalah cara beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Qur’an adalah....

a. mempelajarinya

b. mengamalkan isinya

c. mengajarkan isinya kepada orang lain

d. mempercayai kebenaran isinya

e. menjadikannya sebagai pedoman hidup

Jawaban: D

4. Di bawah ini yang tidak termasuk kitab Allah Swt. adalah....

a. Kitab Injil

b. Kitab Weda

c. Kitab Taurat

d. Kitab Zabur

e. Kitab Al-Qur’an

Jawaban: B

5. Kitab Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar bagi....

a. Nabi Musa a.s.

b. Nabi Isa a.s

c. Nabi Sulaiman a.s.

d. Nabi Muhammad saw

e. Nabi Daud a.s

Jawaban: D

6. Kitab yang berisi 150 nyanyian adalah....

a. Zabur

b. Taurat

c. Injil

d. Al-Qur’an

e. Weda

Jawaban: A

7. Dari beberapa kitab Allah Swt. mempunyai persamaan dan esensi/intinya, yaitu....

a. menjelaskan Islam sebagai agama universal

b. menjadi pedoman hidup umat manusia

c. menjelaskan sejarah nabi

d. berisi perintah dan larangan

e. mengajarkan tentang ketauhidan

Jawaban: E

8. Hukum bacaan ikhfa syafawi yaitu....

a. ada nun sukun bertemu ba

b. ada tanwin bertemu huruf wau

c. ada mim sukun bertemu ba

d. ada kasrah tanwin bertemu ja

e. ada tanda kasrah diikuti ya sukun

Jawaban: C

9. Dibawah ini perintah ulil amri yang tidak harus ditaati adalah....

a. melaskanakan tugas sesuai dengan perintah Rasulullah

b. melaksanakan isi kitab Allah dengan baik dan benar

c. perintah untuk menyekutukan Allah dengan selain-Nya

d. perintah untuk taat beribadah kepada Sang Pencipta

e. perintah untuk bertindak jujur pada setiap saat

Jawaban: C