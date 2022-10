Implemetasikan Prinsip ESG untuk Keberlangsungan Bisnis, XL Axiata Boyong Penghargaan

Dok/XL Axiata

Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir (kiri), menerima penghargaan untuk kategori Telecommunication for Sustainability pada ajang Environmental, Social, and Governance (ESG) Excellence 2022 “Action and Sustainability in Responsible Investing”, yang diselenggarakan oleh TrenAsia di Jakarta, Rabu 19 Oktober 2022. XL Axiata berkomitmen untuk terus berorientasi pada prinsip dasar ESG dalam operasional bisnis sehari-hari.