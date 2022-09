Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari Ini Senin 26 September 2022-Cara Perpanjangan SIM Langsung Jadi!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari ini 26 September 2022 dengan Lokasi dijalan Prof M. Yamin Bank BRI Kota Baru, Pendaftaran pada pukul 09.00 WIB hingga Pukul 11.00 WIB.

Warga yang datang pada gerai SIM Keliling Pontianak akan dilayani dengan baik oleh petugas dari Satlantas Polresta Pontianak.

Warga Kota Pontianak yang ingin memperpanjang masa berlaku SiM A ataupun SIM C dipersilahkan datang tepat waktu.

Bawalah syarat-syarat yang diperlukan seperti dokumen KTP atau SUKET yang diperbolehkan sebagai pengganti KT, bawa juga Surat Keterangan Sehat dari Dokter.

Syarat lain adalah tes psikologi, untuk syarat yang satu ini bisa diurus langsung pada gerai SIM Keliling Pontianak.

SIM Keliling Pontianak merupakan layanan Perpanjangan SIM untuk memperpanjangan masa berlaku SIM C dan SIM A, apabila ingin memperpanjang masa berlaku SIM dengan kategori yang lain anda bisa datang langsung ke Polresta Pontianak.

SIM C dibagi dalam tiga golongan yaitu SIM C, SIM C I dan SIM C II, selain itu untuk membuatnya juga dilihat dari batasan usia pemilik SIM.

Berikut jadwal lengkap pelayanan SIM Pontianak bulan September

* Senin: Jalan Prof M. Yamin Bri Kota Baru

* Selasa: Jalan Barito ( Bri Barito)

* Rabu: Jalan purnama (Bri purnama)