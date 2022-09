Jam Tayang If You Wish Upon Me Episode 13 di VIU Hari Ini, Gyeo Rye Panik Karena Hal Ini di Spoiler

Bocoran visual drakor If You Wish Upon Me episode 13 di VIU tayang hari ini pukul 19.50 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut bocoran jam tayang drakor If You Wish Upon Me episode 13 tayang hari ini.

Episode 13 If You Wish Upon Me dijadwalkan tayang hari ini, Rabu 21 September 2022 pukul 20.00 WIB di VIU untuk subtitle Indonesia.

Drakor If You Wish Upon memasuki fase kedua dengan perolehan rating yang cukup menjanjikan.

Drakor ini dibintangi sederet aktor ternama yakni Ji Chang Wook, Choi Sooyoung SNSD, Sung Dong Il, dan Won Ji An.

Simak bocoran lengkap If You Wish Upon Me episode 13 berikut ini:

• Sosok Sooyoung, Pemeran Perawat Cantik di Drakor If You Wish Upon Me Lawan Main Ji Chang Wook

Sebelumnya di If You Wish Upon Me episode 12, pria di Kamar 403 bangun dan berbicara dengan Gyeo Rye.

Ia ingin meninggalkan rumah sakit begitu ingatannya kembali.

Saat sang pria tidak berada di ruangan, Gyeo Rye menemukan dompet.

Gyeo Rye sangat terkejut setelah tahu bahwa pria itu adalah ayahnya.

Ia pun tidak bisa menahan air matanya.