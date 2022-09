Perlu Gagasan Segar Mengemas Kulminasi Matahari di Pontianak Agar Menarik Wisatawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengurus ASITA Kalbar, Dewi Sapitri mengatakan, saat ini kulminasi matahari masih belum terlalu menarik perhatian para wisatawan baik lokal maupun internasional.

Oleh karena itu, harus menjadi perhatian pihak terkait agar mengemas momen ini dengan ide-ide dan gagasan yang baru.

Sehingga kedepannya dapat menarik perhatian para wisatawan, baik lokal maupun internasional.

"Hal ini perlu difikirkan kembali ide-ide dalam penyelenggaraan event kulminasi kedepannya yg bisa menarik masyarakat Kalbar secara luas untuk datang pada saat kulminasi matahari terjadi," katanya.

Terlebih even Kulminasi Matahari ini masuk dalam Calendar of Event (COE) atau kalender even Nasional.

"Even kulminasi matahari telah masuk dalam kalender even Nasional," ucapnya.

"Makanya tiap peringatan kulminasi pastinya akan di peringati secara luas tidak hanya masyarakat kalbar, namun dari kementerian pariwisata akan ikut serta memperingati kulminasi matahari tersebut," ucapnya.

Lain halnya dengan even kulminasi matahari, even robo-robo justru menjadi even wajib dan tahunan oleh masyarakat Kalbar khususnya yang bersuku Melayu dan Bugis.

Even robo-robo ini bahkan telah dilakukan secara turun-temurun hampir di semua daerah meskipun dengan intensitas dan perayaan yang berbeda-beda dibeberapa tempat.

"Untuk event robo-robo karena merupakan event budaya daerah yang sudah menjadi budaya turun temurun jadi acara robo-robo ini di rayakan hampir seluruh masyarakat Kalbar terutama suku Melayu dan Bugis," ucapnya.

Ia menjelaskan, walaupun even robo-robo ini belum masuk dalam Calendar of Event (COE) atau kalender even Nasional. Namun perayaannya selalu diramaikan oleh Masyarakat Kalbar.

"Walau belum masuk kalender event nasional namun perayaannya selalu diramaikan oleh Masyarakat Kalbar secara luas," ucapnya.