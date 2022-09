Once Upon a Small Town Episode 1 Tayang Jam Berapa Hari Ini di Netflix? Cek Bocoran Sinopsis Seru!

Drakor Once Upon a Small Town tayang di Netflix perdana hari ini, Senin 5 September 2022 pukul 19.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (drakor) Once Upon a Small Town tayang perdana hari ini, Senin 5 September 2022.

Drakor Once Upon a Small Town episode 1 dirilis malam ini, Senin 5 September 2022 pukul 17.00 WIB sore di platform KakaoTV dan Netflix

Setiap episode Once Upon a Small Town tayang hari Senin, Selasa hingga Rabu di jam yang sama meskipun dapat berubah sewaktu-waktu.

Once Upon a Small Town turut mengisi line up drakor yang rilis pada September 2022 bersamaan dengan Little Women.

Drakor Once Upon a Small Town diadaptasi dari novel berjudul yang sama.

• Jam Tayang The Law Cafe Episode 1 Hari Ini, Lengkap Bocoran Sinopsis dan Link Nonton

Drakor ini dibintangi Park Soo Young alias Joy Red Velvet, Choo Young Woo, Jung Suk Yong dan Baek Seong Cheol.

Drakor ini digadang mirip dengan Hometown Cha-Cha-Cha salah satu drakor populer di tahun 2022 lantaran mengusung tema yang sama yakni pedesaan.

Sinopsis Once Upon a Small Town

Once Upon a Small Town mengisahkan Han Ji-Yool (Choo Yeong-Woo) yang bekerja sebagai dokter hewan di Seoul.

Suatu hari, dia menerima telepon dari kakeknya.