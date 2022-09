Jam Tayang The Lord of The Rings: The Rings of Power Episode 3 Bocoran Sinopsis Rencana Kurcaci

Simak jadwal jam tayang The Lord of the Rings: The Rings of Power season 1, episode 3 lengkap beserta sinopsis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power telah tayang di platform streaming Amazon Prime mulai Jumat 2 September 2022.

Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power diadaptasi dari novel karya J.R.R Tolkien.

Penayangan perdana serial The Lord of The Rings: The Rings of Power langsung menampilkan dua episode yang memamerkan cerita epik.

Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power mengisahkan tentang kegelapan yang muncul di Middle-earth sekali lagi ribuan tahun sebelum peristiwa di film The Hobbit and Lord of the Rings.

Kini The Lord of The Rings: The Rings of Power telah memasuki episode 3 yang bakal tayang pekan depan.

(jadwal episode 3 dapat dilihat di akhir artikel ini)

Sinopsis The Lord of The Rings: The Rings of Power

Berlatar waktu ribuan tahun sebelum peristiwa The Hobbit dan The Lord of the Rings, serial ini berpusat pada sejarah Middle-earth karya J. R. R. Tolkien.

Pada masa itu, ada sejumlah cincin yang memiliki kekuatan.

Pemilik cincin tersebut adalah bangsa Elf, bangsa manusia, kurcaci, dan satu cincin milik Pangeran Kegelapan bernama Sauron.