Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari Senin 5 September 2022, Berikut Solusi Praktis Perpanjangan SIM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal SIM Keliling Pontianak Hari ini 5 September 2022 dengan Lokasi dijalan Prof M. Yamin Bank BRI Kota Baru, Petugas memulai pelayan perpanjang SIM pada pukul 09.00 WIB hingga Pukul 11.00 WIB.

SIM Keliling Pontianak merupakan layanan Perpanjangan SIM untuk memperpanjangan masa berlaku SIM C dan SIM A.

Pada layanan SIM Keliling Pontianak juga dilengkapi langsung dengan pengurusan surat tes psikologi oleh petugas.

Surat Hasil tes psikologi ini menjadi satu diantara syarat untuk memperpanjangan masa berlaku SIM.

Mobil SIM Keliling Pontianak beroperasi setiap hari kerja dari senin hingga sabtu jadi bagi masyarakat Kota Pontianak yang berkepentingan mengurus SIM C dan memperpanjang masa berlakunya dapat dapat terlebih dahulu mempersiapkan segala dokumen yang di persyaratkan.

SIM C dibagi dalam tiga golongan yaitu SIM C, SIM C I dan SIM C II, selain itu untuk membuatnya juga dilihat dari batasan usia pemilik SIM.

Berikut jadwal lengkap pelayanan SIM Pontianak bulan September

* Senin: Jalan Prof M. Yamin Bri Kota Baru

* Selasa: Jalan Barito ( Bri Barito)

* Rabu: Jalan purnama (Bri purnama)