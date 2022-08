Biaya Urus SIM Terbaru Agustus,Lengkap Jadwal Pelayanan SIM Keliling Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut adalah artikel yang membahas besaran biaya yang perlukan untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dokumen SIM merupakan Bukti sesorang telah dinyatakan layak mengendarai Kendaraan Bermotor SIM hanya diterbitkan oleh pihak kepolisian.

Membuat SIM dapat dilakukan dengan cara online ataupun manual

Jika ingin membuat SIM Online dapat mengunjungi situs polri atau dengan bantuan Aplikasi Sinar

Namun jika anda ingin membuat SIM manual anda bisa datang langsung ke satpas terdekat anda atau mengunjungi gerai sim keliling (SIMLING Kepolisian).

Lantas berapa biaya untuk membuat SIM ?

Berikut rinciannya :

Biaya pembuatan/penerbitan SIM baru Biaya bikin baru SIM A adalah Rp 120.000 per penerbitan.

Biaya bikin baru SIM B I maupun SIM B II adalah Rp 120.000 per penerbitan.

Biaya bikin baru SIM C, SIM C I, SIM C II adalah Rp 100.000 per penerbitan.