Guru Besar IPB Jelaskan Manfaat Tempe dan Tahu, Ternyata Olahan Ini yang Lebih Bergizi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kacang kedelai juga diketahui mengandung antioksidan isoflavon, vitamin C, vitamin B1, magnesium, folat, selenium, zinc, serta lemak baik omega-3 dan omega-6.

Berkat kandungan tersebut, kacang kedelai bermanfaat untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang serta gigi.

Beberapa studi pun menunjukkan bahwa pola makan sehat yang memadukan asupan kacang kedelai, terbukti dapat mengurangi risiko terjadinya pengeroposan tulang pada lansia (osteoporosis).

Tempe dan tahu adalah jenis olahan dari kedelai yang banyak dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Diantara kedua makana tersebut, memang banyak digemari dan diolah dengan berbagai jenis makanan yang nikmat dengan bumbu rempah.

Sama-sama terbuat dari kedelai, tempe dan tahu dikenal sebagai pangan nabati yang tinggi protein.

Namun, mana lebih bergizi antara tempe dan tahu?

Menurut Guru Besar IPB University Prof. Ahmad Sulaeman, kandungan gizi tempe lebih lengkap daripada tahu.

"Memang kalau dari segi gizi, tempe lebih komplit. Isoflavonnya pun menurut hasil penelitian saya, lebih tinggi pada tempe," ujarnya dalam seminar "The 1st Soyfood and Beverages Symposium: The Future of Soyfood and Beverages Business".

Selain isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan, Ahmad menuturkan, tempe juga mengandung serat, asam amino, prebiotik, dan probiotik.