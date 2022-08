Ilustrasi Gaji PNS - Fakta Gaji PNS Plus Tunjangan Fresh Graduate DKI Capai Rp 18 Juta.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fakta Gaji PNS plus Tunjangan Fresh Graduate di DKI Jakarta mencapai Rp 18 juta bisa disimak dalam artikel berikut ini.

Kabar Gaji PNS bisa mencapai Rp 18 juta ini diungkap langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia mengatakan Gaji PNS DKI Jakarta Fresh Graduate mencapai Rp 18 juta.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengajak generasi muda untuk bekerja di Pemprov DKI sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Jakarta for The Future of Work, di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu 21 Agustus 2022.

Ajakan tersebut karena Anies melihat kurangnya minat anak-anak muda dalam berkiprah sebagai PNS pemerintahan, Anies pun menyampaikan bahwa gaji PNS DKI lulusan baru S1 berkisar antara Rp 12 juta hingga Rp 18 juta.

Menurut Anies, pemerintah provinsi (Pemprov) sangat membutuhkan generasi baru yang berpendidikan, mau belajar, serta kreatif dan inovatif.

"Untuk masuk di Jakarta fresh graduate S1 itu range-nya antara Rp 12 juta sampai Rp 18 juta per bulan, yang mereka dapatkan. Yang itu sangat kompetitif dengan private sector," ujar dia, dilansir dari kanal YouTube Pemprov DKI.

Gaji PNS

Besaran Gaji pokok PNS hingga saat ini masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.