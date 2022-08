Promo JCO 7 Agustus 2022, Menu JCO Burger Gratis Iced Lemon Tea & 2 Box Donut + Lemon Tea 141 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo JCO untuk hari ini Minggu 7 Agustus 2022.

Diantara promo JCO yang tersedia saat ini mulai dari weekly promotion mulai dari 2 Box 1/2 Lusin Donut + 1 Liter JCoffee hanya Rp 141 Ribu, JCO Burger gratis Iced Lemon Tea atau Americano, promo Sharing is Caring.

Ada juga promo opening di Stand Alone JCO Serang 2 dengan 1 Box JPops + 2 beverages due hanya 99 Ribu saja, Golden Nautical Tumbler, JCOOL Twist, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo menu JCO hari ini:

• Promo JCO 6 Agustus 2022, 2 Box Donut + Jcoffee Rp 141 Ribu & JCO Burger Gratis Iced Lemon Tea

Promo 2 Box 1/2 Dzn Donuts + 1L Lemon Tea

Masih ada promo 2 Box 1/2 Dzn Donuts + 1L Lemon Tea hanya 141k nih buat kamu. Jadi paket lengkap yang cocok buat kamu bersantai bersama keluarga di rumah.

Manisnya donuts dan segar Lemon Tea bikin momen bareng keluarga makin seru.

Pastiin kamu dapat promonya dengan order via aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Promo hanya berlaku hingga 7 Agustus 2022 ya. So, grab a bite before it’s gone.

• Promo JCO 4 Agustus 2022, 2 Box 1/2 Lusin Donut + Lemon Tea Rp 141 Ribu & JPops + 2 Minuman 99 Ribu

Dynamit Duo