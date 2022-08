Promo JCO 4 Agustus 2022, 2 Box 1/2 Lusin Donut + Lemon Tea Rp 141 Ribu & JPops + 2 Minuman 99 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan beragam promo JCO untuk hari ini Kamis 4 Agustus 2022.

Apalagi ada promo-promo yang bisa dinikmati mulai dari weekly promotion mulai dari 2 Box 1/2 Lusin Donut + 1 Liter Jcoffee hanya Rp 141 Ribu, JCO Burger gratis Iced Lemon Tea atau Americano, promo Sharing is Caring.

Kemudian ada promo opening di Stand Alone JCO Serang 2 dengan 1 Box JPops + 2 beverages due hanya 99 Ribu saja.

Selain itu ada juga promo 1/2 Lusin Donuts + 1 Box JPops+ 1 JCool Couple + 1 Beverages Due hanya 142 Ribu saja, ada jug hanya dengan 40 Ribu aja bisa dapat 2 kopi dengan metode Syphon, JCOOL Twist, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo menu JCO hari ini:

Baca juga: Promo Alfamart 4 Agustus 2022, Diskon Kebutuhan Dapur & Promo Hemat hingga 48 Persen

Weekly Promotion

Take a few moments today and treat yourself with promo 2 Box 1/2 Dzn Donuts plus 1L Lemon Tea only 141 Ribu.

Donuts with Lemon Tea? Cocok banget! Apalagi dinikmatin bareng temen-temen. Pastiin kamu dapat promonya yaa!

Langsung aja order via aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com karena promo hanya berlaku hingga 7 Agustus 2022.

Baca juga: Promo Indomaret 4 Agustus 2022, Diskon Heboh Minyak Goreng Sabun Pewangi hingga Popok Bayi

Promo Opening Serang 2