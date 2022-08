Promo JCO 6 Agustus 2022, 2 Box Donut + Jcoffee Rp 141 Ribu & JCO Burger Gratis Iced Lemon Tea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO untuk hari ini Sabtu 6 Agustus 2022.

Kini ada berbagai promo-promo JCO yang bisa dinikmati mulai dari weekly promotion mulai dari 2 Box 1/2 Lusin Donut + 1 Liter JCoffee hanya Rp 141 Ribu.

Ada juga JCO Burger gratis Iced Lemon Tea atau Americano, promo Sharing is Caring.

Kemudian ada promo opening di Stand Alone JCO Serang 2 dengan 1 Box JPops + 2 beverages due hanya 99 Ribu saja, Golden Nautical Tumbler, JCOOL Twist, JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Inilah selengkapnya beragam promo menu JCO hari ini:

• Promo JCO 4 Agustus 2022, 2 Box 1/2 Lusin Donut + Lemon Tea Rp 141 Ribu & JPops + 2 Minuman 99 Ribu

JCO Burger

Enjoy your Burger and get the best offer only at JCO Tamini.

Dapatkan gratis Iced Lemon Tea atau Americano untuk setiap pembelian JCO Burger. Perfect pairings!

Yuk dapatkan JCO Burger sekarang karena promo berlaku hingga 7 Agustus 2022 hanya di JCO Tamini. Available for dine in and take away.

• Promo JCO 3 Agustus 2022, Burger Gratis Americano & 2 Box 1/2 Lusin Donut + Lemon Tea Rp 141 Ribu