Alasan Ayana Moon Melepas Hijabnya, Akui Situasi Sulit yang Sedang Dialami Negaranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ayana Jihye Moon atau lebih dikenal dengan Ayana Moon kini sedang viral karena sudah melepas hijabnya.

Seketika ia menjadi buah bibir banyak orang termasuk para fans yang tidak tahu apa penyebabnya ia membuka jilbab saat ini.

Pasalnya, wanita asal Korea Selatan ini diketahui mengenakan hijan setelah menjadi mualaf.

Bahkan sudah 10 tahun lamanya Ayana Moon menjadi pemeluk agama Islam.

Namun tiba-tiba Ayana Moon lepas hijab dan mengunggah sebuah foto di Instagram.

Dalam fotonya terlihat wanita bernama lengkap Ayana Jihye Moon itu tengah berfoto dengan adiknya.

Sang adik, Aydin Seongwook Moon mengenakan seragam militer Korea Selatan.

• Sosok Ayana Moon, Muslim Korea Selatan yang Viral Usai Tampil Tak Berhijab Saat di Korea Selatan

Dalam keterangan fotonya pun Ayana menuliskan, "Selamat pagi dari Ayana & Aydin

The real Crash Landing on You haha. Adik saya @aydinmoon is doing his military duty now.

The only Muslim serviceman in his camp. So proud of you."