Sosok Ayana Moon, Muslim Korea Selatan yang Viral Usai Tampil Tak Berhijab Saat di Korea Selatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Ayana Moon, Muslim sekaligus selebgram asal Korea Selatan yang mendadak mencuri sorotan usai lepas hijab.

Nama Ayana Moon mendadak jadi trending topik netizen usai tampil tanpa mengenakan hijab saat berada di Korea Selatan.

Padahal, Ayana Moon dikenal sebagai selebgram mualaf Korea Selatan yang kerap memberikan konten-konten muslimah.

Hal itu berawal dari unggahan Ayana Moon yang memperlihatkan dirinya tak mengenakan hijab saat mengunjungi sang adik, Aydin Moon sebelum menjalani wajib militernya.

Tampak di foto yang diunggah Ayana Moon, ia hanya mengenakan pakaian hoodie berwarna putih lengkap dengan topi yang menutupi kepalanya sambil memeluk sang adik.

"Selamat pagi dari Ayana & Aydin. The real Crash Landing on You haha. Adik saya @aydinmoon is doing his military duty now. The only Muslim serviceman in his camp. So proud of you," tulis Ayana Moon di akun Instagramnya @xolovelyayana pada Selasa 19 Juli 2022.

Lantas siapakah sosok Ayana Moon ini?

Simak profilnya berikut!

Profil Ayana Moon

Dikutip dari wikipedia, Ayana Jihye Moon atau akrab disapa Ayana Moon dikenal sebagai seorang selebgram dan model berkebangsaan Korea Selatan.