Lantamal XII Tarik Minat Siswa dengan Gelar Sosialisasi Rekruitment Calon Prajurit TNI AL TA 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka menarik minat dan meningkatkan animo putra putri daerah Kalimantan Barat, khususnya wilayah Pontianak, dan sekitarnya. Untuk bergabung menjadi Prajurit TNI AL.

Tim Kampanye Werving Panda Lantamal XII Pontianak, menggelar Sosialisasi Penerimaan Calon Prajurit TNI AL TA.2022 pada 14 Februari 2022, di SMA N 1 Siantan, Jl. Raya Sei Nipah, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat.

Dengan mengusung tema, "Bergabunglah Bersama TNI AL Negara Menanti Dharma Bhaktimu, Join The Navy To See The World" disambut antusias oleh ratusan siswa-siswi, yang merupakan perwakilan dari SMAN 1 Siantan.

Ketua Tim Sosialisasi Kampanye Werving Lantamal XII, Aspers Danlantamal XII Kolonel Laut (KH) Nur Legawa Handaka W S.P, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada SMA N 1 Siantan.

“Terima kasih kepada SMAN 1 Siantan, yang berkenan menjadi tuan rumah dalam acara sosialisasi, juga kepada siswa-siswi perwakilan sekolah yang turut hadir mengikuti acara sosialisasi ini,” jelasnya, dalam rilis yang di terima Tribun, Senin, 14 Februari 2022.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih jauh tentang apa dan bagaimana peran TNI AL, serta memberi penjelasan secara rinci, bagaimana cara dan syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftar, sebagai calon prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL).

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi bagaimana tata cara masuk TNI AL, cara mendaftar, dan apa saja yang perlu disiapkan sehingga nanti pada saat melaksanakan tes benar-benar sudah bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan yang diinginkan,” katanya.

“Selain itu juga guna mempersiapkan para generasi muda baik pria maupun wanita untuk ikut serta dalam membangun dan menjaga tatanan wilayah secara umum dan luas dengan mendaftarkan diri menjadi bagian sebagai profesi anggota TNI khususnya TNI - AL,” ujarnya.

Legawa berharap, dengan adanya sosialisasi ini, siswa-siswi bisa termotivasi untuk menjadi Prajurit TNI AL.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan para siswa semakin termotivasi untuk berkarir menjadi Prajurit TNI AL, sehingga nantinya mereka dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa, dan tanah air Indonesia. Melalui profesi yang dipilihnya, setelah menyelesaikan studi di tingkat SLTA,” pungkasnya. (*)

