Harga Minyak Goreng Mulai 1 Februari 2022, Beda Harga Minyak Goreng Curah dan Minyak Goreng Kemasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai Selasa 1 Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan kebijakan baru terkait minyak goreng.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng satu harga sebesar Rp 14.000 per liter untuk semua produk.

Penetapan satu harga minyak goreng tersebut dilakukan setelah pemerintah memberikan subsidi untuk selisih harga.

Namun, mulai Selasa Selasa 1 Februari 2022 pemerintah akan memberlakukan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng curah hingga kemasan premium.

Ada perbedaan harga di minyak goreng yang curah hingga kemasan premium.

Berdasarkan jenisnya, berikut HET minyak goreng yang akan berlaku mulai 1 Februari 2022:

* Minyak goreng curah: Rp 11.500 per liter

* Minyak goreng kemasan sederhana: Rp 13.500 per liter

* Minyak goreng kemasan premium: Rp 14.000 per liter

• Harga Resmi Minyak Goreng Sekarang Berapa? Inilah Daftar Harga Migor Terbaru Mulai 1 Februari 2022

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun meminta agar produsen mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di pasaran.

Ia kembali mengingatkan, pemerintah akan segera menindak dan memberi sanksi bagi pihak yang tidak menaati kebijakan ini.

"Kami juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau membeli dalam jumlah banyak," kata Luthfi dalam konferensi pers daring, Kamis 27 Januari 2022.