TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apakah daging kambing menyebabkan darah tinggi atau hipertensi ?

Mungkin inilah pertanyaan yang timbul di pikiran orang-orang yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi.

Karena keyakinan itulah, tidak jarang dari mereka akhirnya harus merelakan diri untuk tidak menikmati berbagai olahan daging kambing.

Banyak orang Indonesia menganggap makan daging kambing bisa menyebabkan darah tinggi atau hipertensi.

Padahal, jika dicari tahu lebih dalam, daging kambing tidak sepenuhnya dapat menyebabkan hipertensi.

Apakah anggapan tersebut benar ? Temukan jawabannya yuk.

Dalam Buku Ajar Ilmu Kesehatan: Memahami Gejala, Tanda dan Mitos (2019) karya Dr. dr. Umar Zein, DTM&H., Sp.PD., KPTI., FINASIM dan dr. Emir El Newi, Sp.M, bahkan dijelaskan bahwa daging kambing tetap lebih baik daripada daging sapi maupun daging ayam sehingga aman dikonsumsi oleh penderita hipertensi sekalipun.

Hal itu dikarenakan kolesterol daging kambing diketahui lebih rendah dibanding daging sapi dan daging ayam.

Kadar kolesterol daging kambing hanya sekitar 57 mg per 100 gram. Sedangkan kadar kolesterol daging sapi sekitar 89 mg per 100 gram dan daging ayam 83 mg per 100 gram.