Semarak Fun Day with Pontianak Dog Lovers di Gaia Bumi Raya City

Fun Day with Pontianak Dog Lovers diadakan dari 20-21 November 2021. Fun Day with Pontianak Dog Lovers kali ini menampilkan atraksi dari K-9, talkshow, sharing session, bazzar dan dogs fashion competition untuk menghibur para pengunjung mal yang hadir.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Puluhan anjing peliharaan berkumpul di D’Terrace Gaia Bumi Raya City dalam acara Fun Day with Pontianak Dog Lovers yang diadakan selama dua hari pada Sabtu 20 November 2021 hingga Minggu 21 November 2021 lalu.

Berbeda dari gathering sebelumnya, Fun Day with Pontianak Dog Lovers kali ini menampilkan atraksi dari K-9, talkshow, sharing session.

Selain itu ada bazzar dan dogs fashion competition untuk menghibur para pengunjung mal yang hadir.

Berbagai booth hadir dalam bazzar ini, mulai dari Petshop ABCDE Doggie Kingdom, Kin Dog Food, T-Cha, hingga booth charity dari Pontianak Dog Lovers yang dibuka sepanjang acara berlangsung.

• Line Dance Ajak Pengunjung Berdansa di Gaia Bumi Raya City

Hari pertama dibuka oleh atraksi dari tiga anjing polisi dari Unit Satwa Polda Kalimantan Barat K-9 yang menunjukan keahlian melacak bahan peledak dan obat-obatan terlarang .

Kemudian dilanjutkan dengan talkshow bersama dengan Julianti, founder Pontianak Dog Lovers.

Acara hari kedua menampilkan dogs fashion competition yang diikuti oleh 18 pasang peserta.

Pengunjung Gaia Bumi Raya City terlihat antusias menyaksikan penampilan yang lucu dan menggemaskan dari para anjing yang mengikuti kompetisi ini.

Fun Day with Pontianak Dog Lovers ditutup dengan sharing session oleh Drh.Yeriko dari Klinik Borneo Vet yang membahas tentang animal welfare : five of freedom atau 5 prinsip kesejahteraan hewan.

• Look Book Fashion Show Tampilkan Koleksi Terbaru Tenant Fashion Gaia Bumi Raya City

Selain itu, Pontianak Dog Lovers juga membuka booth penggalangan dana atau charity untuk membantu hewan-hewan yang terdampak banjir di daerah Sintang.

Steven Swandono, selaku Direktur Operasional Gaia Bumi Raya City mengaku senang karena bisa menjadi mall pertama di Kalimantan Barat yang ramah terhadap hewan peliharaan.

"Dengan adanya acara ini, saya harap bisa menjadi langkah awal Gaia Bumi Raya City untuk semakin welcome kepada para pemilik hewan peliharaan untuk berkumpul dan menghabiskan waktu luang di Gaia Bumi Raya City," ungkapnya.

Ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan untuk pengunjung yang ingin membawa anjing kesayangan untuk datang dalam acara Fun Day with Pontianak Dog Lovers ini.

Di antaranya adalah anjing belum diperkenankan untuk masuk kedalam area indoor mall, wajib memakai tali dan popok anjing atau manner belt.