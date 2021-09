Look Book Fashion Show Tampilkan Koleksi Terbaru Tenant Fashion Gaia Bumi Raya City

Gaia Bumi Raya City lakukan kolaborasi bersama berbagai tenant fashion, menampilkan koleksi produk terbaru yang dikemas dalam Look Book Fashion Show 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Gaia Bumi Raya City lakukan kolaborasi bersama berbagai tenant fashion, menampilkan koleksi produk terbaru yang dikemas dalam Look Book Fashion Show 2021.

Event ini diadakan selama 2 kali yaitu pada 17 dan 24 September 2021, penampilan pertama berlokasi di area D’Terrace Lantai 1 Gaia Bumi Raya City dan yang kedua berlokasi di Main Lobby Gaia Bumi Raya City.

Melalui kesempatan ini di penampilan pertama Gaia Bumi Raya City menghadirkan koleksi fashion terbaru dari berbagai tenant seperti Urban&Co, BrunBrun, Sports Station, Mississippi, Flies, Celcius, dan Sophie Martin serta Frank & co, The Palace di sesi kedua.

Pengunjung yang tengah berada di lokasi terlihat menikmati penampilan dari Fashion Show yang dibawakan model dari Queen Management.

Dalam Look Book Fashion Show sesi pertama terdiri dari 20 model yang terlibat menampilkan koleksi baju dari tenant yang berpartisipasi.

Penampilan yang disuguhkan pun beragam, mulai dari office look, casual, hingga sporty.

Dan pada sesi kedua di tanggal 24 September menampilkan koleksi dari Frank & co, The Palace dan Urban & Co yang dibalut dalam busana gaun malam yang ditampilkan oleh 10 model.

Office look menampilkan konsep pakaian yang nyaman dan cocok digunakan untuk bekerja, dimana tampilan yang disesuaikan lebih rapi dan sopan namun tetap terlihat stylish.

Konsep kedua adalah outfit sporty yang mengutamakan kenyaman pengguna meskipun sedang berolahraga.

Dan untuk casual look menampilkan outfit yang bisa digunakan di berbagai aktivitas, mengusung konsep stylish dan chic yang sangat cocok bagi kawula muda serta nyaman digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Dalam balutan gaun malam para model menampilkan koleksi perhiasan terbaru dari The Palace dan juga Frank & co, serta menggunakan koleksi heels terbaru dari Urban & Co.

Penampilan yang dibawakan semakin indah dengan pemilihan gaun yang pas. Look Book Fashion Show kali ini juga menjadi ajang berkreasi bagi kawula muda, khususnya yang menyukai trend fashion yang tengah berkembang saat ini.

Dengan diadakannya event ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi pengunjung yang sedang mencari outfit yang cocok untuk mereka gunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu event lainnya yang akan berlangsung di September ini yaitu Gaia Toys Gallery, Djagad Karja x Gaia, dan Special performance by Insight Music Course.