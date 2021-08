Biografi Sunan Kudus, Wali Songo Penyebar Agama Islam dan Panglima Kerajaan Demak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sunan Kudus adalah wali songo penyebar agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah.

Sunan Kudus nama asalinya adalah Ja'far Shodiq atau Ja’far Shadiq Azmatkhan.

Ayahya adalah Usman Haji bin Ali Murtadha, saudara kandung Sunan Ampel.

Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As- Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayidina

Husen bin Fatimah binti Rasulullah SAW.

Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada 1550.

Sunan Kudus ahli di dalam ilmu agama, pemerintahan dan kesusasteraan.

Tidak heran jika beliau menduduki jabatan-jabatan penting.

Di dalam menyebarkan agama islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan dan kesusasteraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya.

Beliau mendapat gelar Waliyyul Ilmi, sehingga beliau diangkat sebagai penghulu (Qodi) di kerajaan Demak.

