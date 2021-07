VITAMIN yang Larut Dalam Air & Vitamin yang Larut dalam Lemak, 1 Gram Lemak Berapa Kalori?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perbedaan utama antara vitamin yang larut dalam air dengan vitamin yang larut dalam lemak adalah bagaimana tubuh mengurai dan menyimpannya.

Salah satu karakteristik vitamin yang larut dalam air adalah tidak akan disimpan dalam tubuh, berbeda dengan vitamin larut dalam lemak yang disimpan dalam jaringan lemak dan hati.

Dilansir dari alodok, ciri lainnya jika terjadi kelebihan vitamin yang larut dalam air maka tubuh akan membuangnya ketika buang air kecil.

Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin akan tetap tersimpan dan dapat sewaktu-waktu digunakan saat dibutuhkan. Sehingga, konsumsi makanan mengandung vitamin yang larut dalam air atau suplemen harus dilakukan lebih teratur.

Vitamin yang larut dalam air terdiri dari beberapa jenis, di antaranya.

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B2 (riboflavin)

Vitamin B3 (niacin)

Vitamin B5 (asam pantotenat)

Vitamin B6

Vitamin B7 (biotin)

Vitamin B9

Vitamin B12 (cobalamin)

Vitamin C.

Perlu diketahui bahwa dalam mengonsumsi vitamin B kompleks terdapat jumlah harian yang disarankan tergantung pada jenis kelamin, usia dan kondisi kesehatan tertentu.

Sebagai contoh, kebutuhan asupan vitamin B7 yang disarankan adalah 30 mcg per hari untuk pria dan wanita dewasa, sedangkan vitamin B9 yang disarankan adalah 400 mcg per hari untuk pria dan wanita dewasa.

Namun, umumnya ibu hamil membutuhkan vitamin B yang lebih tinggi, sementara kebutuhan bayi dan anak-anak lebih rendah.

Sementara itu, kebutuhan asupan vitamin C yang disarankan adalah 105,2 mg per hari untuk pria dewasa dan 83,6 mg per hari untuk wanita dewasa.