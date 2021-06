Nunung Rusmiati Harap Asita Kalbar Dipimpin Anak Muda Dengan Ide Inovatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies atau Asosiasi Travel Agent (Asita) Kalbar menggelar Musda ke-8 pada 9 Juni 2021.

Satu di antara agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum DPD Asita Kalbar untuk periode 2021-2026.

Ketum DPP Asita Nunung Rusmiati yang turut hadir pada Musda Asita di Pontianak mengatakan usia Asita sudah 50 tahun dan dari pengalaman tersebut, ia berharap anak muda atau milenial mesti tampil menjadi pemimpin.

“Anak muda pasti lebih kreatif dan inovatif. Walaupun jam terbang masih kurang tapi ini kesempatan untuk belajar,” ungkap Nunung Rusmiati.

Menurutnya Kalbar memiliki potensi yang bisa digarap dan dikolaborasikan dan bisa dibuat paket yang bagus.

Apalagi letaknya strategis tidak jauh dari Sarawak, Malaysia Nunung menilai ini bisa menjadi destinasi wisata yang bagus. Karena Kuching Sarawak Malaysia membutuhkan wisata Umroh, sehingga nanti bisa diupayakan ada penerbangan rute Jakarta-Pontianak-Sarawak.

“Kalbar ini bisa ada kesempatan dan kita harus kreatif dan inovatif lagi. Apapun pariwisata ini banyak sekali opportunity. Sehingga Saya bangga menjadi Ketua Umum Asita, karena kita menghasilkan devisa nomor dua, berarti memang layak dipertanggungjawabkan dan layak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” katanya.

Ketum DPD Asita Kalbar periode 2016-2021Nugroho Henray Ekasaputra mengharapkan ketua yang trepilih bisa meneruskan hal-hal yang baik dan mengoreksi hal-hal yang belum baik di Asita ini.

Karena tantangan Asita kedepan ini tidak main-main, artinya dengan kondisi pendemi, lalu pemanfaatan teknologi yang kian pesat, sehingga ini perlu format baru. “Kalau dulu sebagai trevel agen sekarang menjadi travel advisor,” katanya.

Sebelumnya Nugroho Henray Ekasaputra mengungkapkan perlu kebijakan yang tepat untuk kembali menggerakan pariwisata di Kalbar.

Pasalnya mendorong pariwisata akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah pula.

Caranya adalah kebijakan untuk mengarahkan belanja pemerintah dan kegiatan konsumsi masyarakat yang pro mendorong sektor pariwisata.

“Kalau di pusat itu, kita lihat Kementerian sudah mulai bikin rapat, pertemuan di destinasi wisata. Ini upaya yang bagus untuk menggeliatkan pariwisata, pemerintah dearh dan sektor swasta di sini perlu meniru ini,” ucapnya.