Segera Daftar, Kompetisi Inovasi PLN Berhadiah Rp 1 Miliar Akan Ditutup 24 Mei

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pendaftaran kompetisi inovasi kelistrikan yang diselenggarakan oleh PLN masih dibuka hingga 24 Mei 2021.

Total hadiah mencapai Rp 1 miliar untuk juara dan pendanaan prototipe.

Kegiatan ini merupakan upaya PLN dalam mendorong pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari (Electrifying Lifestyle).

Bertajuk PLN ICE 2021 (Innovation & Competition in Electricity), terdapat 2 (dua) kategori yang di kompetisikan, yaitu Kendaraan Listrik dan Non Kendaraan Listrik.

Untuk kategori kendaraan listrik terdapat 4 (empat) sub kategori.

Yaitu sub kategori mobil listrik, sub kategori motor listrik, sub kategori sepeda listrik dan sub kategori kendaraan listrik roda tiga.

Sementara untuk kategori Non Kendaraan Listrik terdapat 2 (dua) sub kategori yaitu sub kategori peralatan listrik dan sub kategori program bisnis.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung murdifi, menjelaskan seperti yang diketahui saat ini gaya hidup masyarakat mulai beralih dengan menggunakan peralatan elektrik atau elektronik.

"Melalui PLN ICE, kami mendorong inovasi anak bangsa untuk menghadirkan teknologi-teknologi di sektor kelistrikan yang dapat digunakan untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat,” tutur Agung murdifi.

Adapun jadwal kegiatan PLN ICE 2021 sebagai berikut: