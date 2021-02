Dukung Peningkatan IPM, Litbang Provinsi Kalbar Teken Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kabanlitbang Provinsi Taken Mou dengan Perguruan Tinggi UNU Kalbar, Prodi Geografi Untan di Brave Caffe Pontianak, Rabu 10 Februari 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Balitbang Kalbar ikut terlibat dalam mensukses Program Kampus Merdeka dengan melakukan Kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kalbar.

Kepala Balitbang Kalbar, Herkulana mengatakan bahwa Balitbang Kalbar taken Mou bersama UNU Kalbar dan Fakultas FKIP jurusan Studi Geografi.

“Kami hari ini sudah melakukan kerjasama dengan UNU dan Fakultas FKIP Untan jurusan Studi Geografi. Bahkan mereka sudah mengirimkan 3 mahasiswa Jurusan Geografi ke Litbang Provinsi,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa para mahasiswa ini tidak hanya melakukan pembelajaran di Kampus. tapi mereka juga melakukan pengembangan pengetahuan di Litbang Provisini.

“Kemudian kita akan sama-sama turun kelapangan untuk belajar secara mandiri untuk melakukan desiminasi, sosialisasi hasil Litbang ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu apa yang kita lakukan selama ini,” ujarnya.

Selain itu, dikatakannya kerjasama kali ini juga untuk mendukung Kebijakan Gubernur Kalbar dalam upaya peningkatan IPM.

“Kita bisa mulai pada perekonomian dan pembenahan data. Kebetulan Litbang Kalbar memiliki Khatulistiwa one map, disini kita bisa perlihatkan data berbasis geospasial,” ujarnya.

Data tersebut nantinya akan dilengkapi dengan by name by adres, sehingga apa yang diminta oleh Gubernur Kalbar bisa disinkronkan ke Diskominfo Kalbar.

“Sehingga data kita bisa dipakai siapa saja, misalnya untuk melihat angka kemiskinan, kemudian pertambangan atau perusahaan. Namun yang terpenting itu titik koordinat, sehingga program pembangunan Gubernur Kalbar tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, Litbang Kalbar juga bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sambas dan Sanggau yang sudah melakukan data geospasial berbasis by name by adress. (*)

