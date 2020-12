Happy New Year 2021 Quotes hingga Kata-kata Motivasi Tahun Baru 2021, Bisa untuk Story WA Tahun Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Happy New Year 2021!

Setiap tahun baru menawarkan kesempatan yang menarik untuk awal yang baru dan awal yang baru, mungkin itulah mengapa kita semua sangat menantikan Malam Tahun Baru.

Tidak peduli apa tujuan Anda untuk tahun yang akan datang atau berapa banyak resolusi tahun baru yang Anda rencanakan untuk dibuat untuk tahun 2021, peringatan di awal tahun baru adalah momen yang harus diakui.

Yakni untuk merayakan semua pengalaman Anda di tahun 2020 dan untuk menyambut tahun baru yang akan datang.

Baca juga: KATA-KATA Bijak Tahun Baru 2021 Lengkap Quotes dan Kutipan Terbaik Tahun Baru 2021 yang Inspiratif

Baca juga: HAPPY NEW YEAR 2021 - Keren Live Video Tahun Baru Gambar dan Kata Cinta Tahun Baru 2021

Berikut adalah deretan kutipan Tahun Baru terbaik 2021 untuk membantu Anda merayakan awal tahun baru yang bahagia dilansir dari knowinsiders.com dan parade.com:

1. “Every new beginning comes from some other beginning’s end.” —Seneca

“Setiap awal baru datang dari beberapa awal yang lain berakhir." —Seneca

2. “Youth is when you’re allowed to stay up late on New Year’s Eve. Middle age is when you’re forced to.” —Bill Vaughan

“Masa muda adalah saat Anda diperbolehkan begadang pada Malam Tahun Baru. Paruh baya adalah saat Anda dipaksa. " —Bill Vaughan

3. “On New Year’s Eve the whole world celebrates the fact that a date changes. Let us celebrate the dates on which we change the world.” ―Akilnathan Logeswaran