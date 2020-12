KATA-KATA Bijak Tahun Baru 2021 Lengkap Quotes dan Kutipan Terbaik Tahun Baru 2021 yang Inspiratif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah kata-kata bijak dan inspiratif menyambut tahun baru 2021.

Tahun baru akan dimulai Jumat 1 Januari 2021.

Tahun Baru adalah waktu untuk merenungkan tahun yang baru saja berlalu dan membuat rencana untuk masa depan.

Setiap orang dapat memanfaatkan sedikit kesempatan untuk menikmati musim kartu liburan ini, terutama jika berkaitan dengan resolusi Tahun Baru.

Gunakan salah satu pesan Tahun Baru yang inspiratif untuk tahun 2021 ini untuk menanamkan sedikit harapan di hati orang yang Anda cintai dan membuat mereka tersenyum.

Harapan Tahun Baru belum lengkap tanpa harapan untuk Tahun Baru yang akan datang.

Di bawah ini adalah harapan, kutipan, dan pesan terbaik yang dapat kamu kirimkan kepada orang yang kamu cintai.

Simak kata-kata bijak dan inspiratif tahun baru 2021 yang bisa kamu bagikan kepada keluarga, sahabat, teman hingga kolega dilansir dari knowinsiders.com dan parade.com:

Kata Bijak dan Inspiratif Tahun Baru 2021

1. A New Year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.