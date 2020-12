HAPPY NEW YEAR 2021 - Keren Live Video Tahun Baru Gambar dan Kata Cinta Tahun Baru 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat datang 2021 dan selamat tinggal 2020 yang penuh tantangan.

Bagi Anda yang membutuhkan, berikut ucapan dan kartu selamat Tahun Baru 2021, bagikan kepada orang tersayang dan update status di Facebook (FB), Instagram (IG), WhatsApp (WA) dan Twitter.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru untuk keluarga, pacar dan sahabat yang dikutip dari EnglishCoo:

Ucapan Selamat Tahun Baru untuk Orang Tercinta

1. Inggris: I was so busy in loving U that I barely noticed one more year has been spent. Happy New Year, my love! Wish U all the happiness in this world!

Aku sangat sibuk mencintaimu sehingga aku hampir tidak memperhatikan satu tahun lagi akan segera berlalu. Selamat Tahun Baru, cintaku! Semoga diberkati semua kebahagiaan di dunia ini!

2. Inggris: I never regret a moment for being with U. Ur presence is the sweetest thing that can ever happen to me. Ur sweet smile makes me forget my deepest pain & my hardest sorrows. U’re the reason why new years are so amazing. Happy New Year to U darling!