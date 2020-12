yuk simak tayangan ILC 1 Desember 2020 di Tv One Live, Siapa Jadi Narasumber ILC Tv One Malam Ini? / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One akan kembali hadir di ruang publik dalam siaran ILC terbaru edisi Selasa 1 Desember 2020.

Topik ILC Tv One di siaran ILC terbaru hari ini tersebut yakni tentang penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK beberapa waktu lalu.

"Dibukanya kembali ekspor benur menuai kontroversi krn sempat dihentikan oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Imbasnya, Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK sekembalinya dr Amerika terkait dugaan suap izin ekspor benih lobster. #ILCKPKMasihBergigi,"

Demikian keterangan dalam unggahan di akun ILC Twitter alias Indonesia Lawyers Club @ILCtv1 soal tema ILC 1 Desember 2020 malam ini.

Hanya saja, belum ada informasi terkait siapa saja yang menjadi narasumber ILC TV One malam ini?

Yuk simak tayangan ILC Tv One di ILC hari ini tersebut di siaran langsung TV One malam ini.

Caranya yakni dengan mengakses kanal Tv Online Tv One di siaran live streaming Tv One untuk siaran langsung ILC Tv One edisi ILC terbaru Selasa 1 Desember 2020 tersebut.

Berikut beberapa alternatif link live streaming Tv One di Tv Online Tv One yang Anda coba akses.

Termasuk untuk live YouTube Tv One serta UseeTv Tv One :

