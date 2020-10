Terkait Pemeriksaan Sampel Swab Daerah yang Diperiksa di Provinsi, Ini Penjelasan Kadiskes Harisson

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson menjelaskan Kemampuan Laboratorium RT PCR Universitas Tanjung Pura hanya mampu memeriksa 500 sampai 700 sampel per-hari.

Jadi dengan 6 hari kerja Kapasitas Laboratorium Untan memeriksa sebanyak 3.000- 4.000 sampel swab.

“Inipun kalau Lab Untan tidak sedang error dalam pemeriksaan pada hari tersebut menyangkut gagalnya alat PCR mengeluarkan hasil,” ujar Harisson Senin 5 Oktober 2020.

Dikatakannya maka dari itu dalam Per Gub 110/2020 diatur 200 sampel per minggu per Kabupaten/ Kota.

Sehingga sampel yang akan diperiksa untuk 13 kabupaten kota sebanyak 2.600 sampel per minggu.

Lalu, sisa kuotanya untuk pemeriksaan pasien di rumah sakit atau populasi tertentu yang memerlukan pemeriksaan swabs.

“Kalau untuk Kabupaten Sintang tidak kita hitung lagi karena sudah melaksanakan pemeriksaan PCR sendiri,” ucap Harisson.

Harisson mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya ada Kabupaten Kota yang sangat semangat melaksanakan testing dan tracing.

Mereka mengirimkan sampel dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari pada kuota nya.