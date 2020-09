Permudah Pelayanan, RSUD Rubini Akan Luncurkan Aplikasi Berbasis Android

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rubini berencana akan meluncurkan Aplikasi Pasien dan Aduan Masyarakat (APAM) Kabupaten Mempawah pada 1 oktober mendatang. Direktur RSUD dr Rubini Mempawah, David Sianipar, mengatakan, Aplikasi APAM Rubini terebut berbasis Android yang banyak digunakan oleh masyarakat.

"Aplikasi ini dikembangkan RSUD dr Rubini Mempawah yang bekerja sama dengan Yayasan Khanza Indonesia (Yaski) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mempawah," ujar David, Minggu (27/9/2020).

Ia mengatakan aplikasi ini nantinya terdapat fitur yang diperuntukkan bagi pasien yang ingin mendaftar online di RSUD dr Rubini. Selain itu, ada pula fitur aduan jika ada keluhan dan ketidakpuasan terhadap layanan rumah sakit.

"Begitu di-launching pada 1 Oktober, dapat langsung dipergunakan bagi pasien yang telah terdaftar atau sudah memiliki nomor rekam medis di RSUD Rubini. Aplikasi ini untuk menggantikan proses pendaftaran online melalui website atau situs RSUD dr. Rubini Mempawah," katanya.

Ia mengatakan aplikasi ini dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini menurutnya pula dapat diunduh di play store dengan kata kunci "Apam Rubini" atau pada link : https://play.google.com/store/apps/details?id=simrs.rsudrubini.com

"Adapun cara unduh dan instal aplikasi di HP Android adalah, masuk ke playstore, unduh aplikasi "Apam Rubini" (berlogo Kabupaten Mempawah), kemudian tunggu sampai selesai dan install/pasang," tuturnya.

Ia juga mengatakan dalam pemgalikasiannya oleh masyarakat terbilang cukup mudah.

"Cara penggunaan aplikasinya, lakukan Sign In ke sistem RSUD dr. Rubini Mempawah. Lalu masukkan nomor kartu berobat, masukkan nomor kartu tanda penduduk (NIK), selanjutnya tekan Sign In. Jika sudah berhasil sign in atau masuk dalam aplikasi, silakan buka menu sesuai kebutuhan. Sangat mudah dan cepat," katanya lagi.

David juga mengatakan pada aplikasi tersebut terdapat menu-menu pilihan terkait berbagai informasi.

"Adapun fitur yang ada terdiri atas Menu Pendaftaran untuk melakukan pendaftaran secara online, Menu Kamar untuk melihat ketersediaan tempat tidur dan Menu Dokter untuk melihat jadwal dokter. Kemudian, ada lagi Menu Pengaduan untuk memasukkan pengaduan atau pertanyaan, Menu Account untuk melihat informasi pribadi serta Menu Bantuan untuk melihat informasi dan bantuan mengenai aplikasi APAM," pungkasnya. (*)