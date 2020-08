Prodi HI Untan Gandeng Kemlu Bahas Diplomasi Publik Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA

KULIAH UMUM - Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura menggelar Kuliah Umum dengan tema “Public Diplomacy in The Era of New Normal: Opportunity and Challenges”. Kegiatan dilaksanakan secara daring sebagai pembuka semester ganjil yang diikuti oleh 219 peserta, Rabu (26/8/2020).