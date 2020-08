Cara Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta dari Pemerintah, Lengkapi Syarat-syarat dan Skema Pencairan BLT UMKM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara resmi diluncurkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Bantuan modal kerja untuk pelaku UMKM ini juga diberi nama Bantuan Presiden (BanPres).



Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pelaku UMKM yang layak dapat bantuan akan ditentukan.

"Jadi pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan ini akan ditentukan," ujarnya melalui siaran pers, Rabu, Jakarta, (26/8/2020).

"Lalu ketika dananya sudah cair, pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2,4 juta di rekening mereka masing-masing, by name by address," tambahnya.

Teten mengatakan, dana bantuan pemerintah ini akan menyasar semua sektor UMKM di seluruh Indonesia.

Termasuk UMKM di pelosok-pelosok daerah yang belum tersentuh perbankan.

Bahkan ucap dia, UMKM yang belum memiliki rekening bank pun akan dibuatkan rekening baru.

"Untuk pendataan calon penerima program ini, kami menjemput data."

"Mulai dari daerah lewat kepala dinas, koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, himpunan bank milik negara dan pemodalan Nasional Madani," kata Teten.