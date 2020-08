LYRIC Dynamite BTS, Single Terbaru Boyband KPop BTS Bangtan Boys yang Pecahkan Rekor YouTube

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bangtan Boys alias BTS adalah satu di antara boyband Kpop Korea yang meraih popularitas global luar biasa.

Berbagai 'aksi' dari para member BTS kerap menyedot perhatian para penggemarnya yang berjuluk ARMY.

Terbaru, BTS merilis video klip single terbaru berjudul Dynamite.

Fantastis, lantaran lagu single terbaru boyband BTS berjudul Dynamite, sukses memecahkan rekor Youtube.

Pasalnya, video tersebut telah ditonton sebanyak 101,1 juta kali hanya dalam waktu 24 jam.

Dynamite melampaui rekor sebelumnya yang dibuat oleh girlband K-Pop naungan YG Entertainment, Black Pink.

Video klip How You Like That mengumpulkan 86,3 juta penayangan dalam 24 jam pada Juni 2020 lalu.

Dilansir BBC, penayangan video klip Dynamite ini mencetak rekor sepanjang sejarah Youtube.

Dynamite merupakan video pertama yang mencapai 100 juta penayangan dalam satu hari di platform tersebut.

Lebih dari tiga juta penggemar menonton penayangan perdana video klip ini.