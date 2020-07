Jennie, Lisa & Jisoo BLACKPINK Sapu Bersih Posisi Teratas Member Girl Grup KPop Terpopuler Juli 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lembaga Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk setiap member girl grup Idol K-Pop.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat terhadap 510 member girl grup, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 19 Juni hingga 20 Juli.

BLACKPINK menyapu tiga tempat teratas dalam daftar bulan ini, dengan Jennie, Lisa, dan Jisoo mengklaim No. 1, No. 2, dan No. 3 di peringkat masing-masing.

Jennie mencetak total indeks reputasi brand 4.820.968 untuk bulan ini, menandai peningkatan skor 108,19 persen sejak Juni.

Frase tingkat tinggi dalam analisis kata kunci Jennie termasuk "YouTube," "How You Like That," dan "Twitter," sementara istilah-istilah terkait peringkat tertinggi termasuk "“surpass,” “release,” and “take on a challenge." Analisis positif-negatif Jennie mengungkapkan skor 82,01 persen reaksi positif.

Indeks reputasi brand Lisa melonjak sebesar 147,51 persen dengan total 3.468.433 untuk Juli, sementara Jisoo mengikuti di urutan ketiga dengan total indeks 3.310.960, menandai kenaikan 92,70 persen dalam nilainya sejak bulan lalu.

Seulgi dan Irene Red Velvet masing-masing berada di urutan 4 dan 5, dan Rosé dari BLACKPINK melengkapi enam teratas untuk bulan Juli.

Dilansir dari Soompi, inilah deretan 30 teratas member girl grup terpopuler untuk bulan ini:

1. Jennie BLACKPINK

2. Lisa BLACKPINK