PLN Beri Dukungan Bagi UMKM di Era New Normal Lewat Pelatihan Strategi Bisnis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Guna mendukung kinerja pelaku UMKM di era new normal, PLN Kalbar menggelar pelatihan bertajuk ‘Strategi Bisnis di Masa Pandemi’ untuk 100 pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Sekadau dan Sintang. Kegiatan pelatihan yang tetap mengutamakan protokol kesehatan ini dilaksanakan di Rumah Kreatif BUMN (RKB) PLN di Sekadau (28/7) dan RKB PLN di Sintang (29/7).



Menurut Manajer Sub Bidang Komunikasi, Syaipunnur Rahsia, dalam memasuki era new normal ini PLN Kalbar berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan listrik yang berkualitas saja namun PLN juga berusaha untuk turut berkontribusi dalam memajukan UMKM yang saat ini terdampak oleh wabah Covid-19.

“RKB PLN hadir untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMKM terutama dimasa pandemi Covid-19 ini. Melihat antusiasme peserta, kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM akan secara rutin dilaksanakan agar produknya mampu bersaing dipasar E-commerce nasional maupun mancanegara,” ujar Syaipunnur.

Dikatakannya, masyarakat dapat langsung berkonsultasi dengan pengelola RKB PLN Sekadau dan Sintang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi pemasaran, pengelolaan keuangan UMKM, peningkatan kelas UMKM dan lainnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 112 UMKM dari Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang yang proses pengurusannya dilakukan di RKB PLN.

Menurut Ety (32), salah seorang peserta pelatihan mengungkapkan, materi pelatihan yang disampaikan cukup baik dan sangat bermanfaat bagi para peserta terutama dalam menjaga serta meningkatkan eksistensi usaha ditengah pandemi Covid-19.

“Melalui pelatihan ini, banyak ilmu dan informasi yang didapatkan. Kami merasa termotivasi dan bersemangat untuk bangkit kembali ditengah merebaknya wabah Covid-19. Sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner pelatihan ini sangat bermanfaat. Kami merasa sangat berterima kasih kepada PLN dan berharap pelatihan ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, agar kinerja usaha para pelaku UKM dapat terus meningkat,” ungkap Ety.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi UKM Kabupaten Sekadau, Juliawati, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PLN merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam mendukung usaha para pelaku UMKM.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kami mengapresiasi upaya PLN dalam melakukan pemulihan usaha para pelaku UMKM dimasa pandemi, yang mana saat ini banyak UMKM yang kehilangan penghasilannya. Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan strategi usaha sehingga dapat kembali meningkatkan pemasaran produknya,” tutup Juliawati.