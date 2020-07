Disperindagkop Sekadau Tambah Persediaan Elpiji 3 Kg Jelang Idul Adha

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Jelang Hari Raya Idul Adha, Jumat (31/7/72020), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUMP) Kabupaten Sekadau lakukan penambahan persediaan gas elpiji 3 kg, Jumat (29/7/2020).

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kabupaten Sekadau, Jihon mengatakan Khusus elpiji 3 kg menjelang perayaan Idul Adha tahun 2020 ada penambahan elpiji 6 truk, atau sekitar 3360 tabung.

"Khusus untuk agen di Kabupaten Sekadau. Diantaranya Roda Jaya Gemilang satu do, Sekadau Prima Daya satu do, PT Sinyal Sekadau ada 4 do," ujar Jihon.

Terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg di ibukota Provinsi Kalimantan Barat, khusus di Kabupaten Sekadau, Jihon menyebut belum ada laporan dari masyarakat terkait kelangkaan gas melon tersebut.

• Satar Minta Pertamina Segera Temukan Solusi Atasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Untuk harga hett, Jihon memastikan sudah di atur oleh Bupati Sekadau yang diterapkan di setiap pangkalan.

"Jadi, kalau mau yang harganya murah memang harus beli langsung ke pangkalan, harganya sesuai dengan yang di atur oleh bupati," jelas Jihon

Tak lupa, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sekadau, juga menghimbau masyarakat yang membeli atau mengantri gas elpiji 3 kg di pangkalan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak.

