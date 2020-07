Peserta Antusias Ikuti Webinar Internasional UPB Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pelaksanaan Webinar Internasional yang diadakan Universitas Panca Bhakti (UPB) bertema "Economic Policy in Indonesian -Malaysian Border and The Implication towards Small Business at New Normal" berlangsung sukses pada Sabtu, (25/07/2020) pagi.

Kegiatan webinar ini menampilkan enam orang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya yaitu dari Univerisitas Panca Bhakti Prof. Ir. Rahmatullah Rizieq, M. Si, dari Universiti Sarawak Malaysia Rayenda Khresna Brahmana, PhD, Drs. Alexander Rombonang selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar, M. Fahmi, S.E, M.M, AK, CRB, CPA dari Universitas Tanjungpura, H.M. Rudyzar Zaidar Mochtar Wakil Ketua Kadin Provinsi Kalbar dan Fadli Akbar Analisis dari Kantor Perwakilan BI Kalbar.

Kegiatan webinar ini diawali dengan pidato pembuka dari Rektor UPB Pontianak yaitu Dr. Purwanto, S.H., M.Hum, FCBArb.

Antusias peserta yang mengikuti seminar cukup tinggi terlihat dari jumlah peserta yang yang hadir baik pada platform zoom serta pada streaming YouTube.

Peserta berasal dari berbagai latarbelakang profesi termasuk di dalam nya dosen, ASN, pengusaha, guru dan mahasiswa.

Melihat tingginya antusias peserta dan penonton membuat Donna Youlla selaku Ketua Panitia pelaksana merasa puas dan bangga dengan kesuksesan webinar internasional pertama yang dilakukan oleh UPB.

" Kami bersyukur karena ternyata minat masyarakat untuk mengikuti webinar terkait ekonomi perbatasan ini tinggi sekali, target awal peserta kami hanya 100 saja dan berencana untuk dibatasi.

Tetapi setelah melihat tingginya pendaftar, kami akhirnya membuka tambahan peserta" ungkapnya.

Donna berharap kedepannya UPB dapat melakukan kegiatan serupa dengan tema berbeda tetapi tetap menyoroti perbatasan.

"Kami berharap kedepannya bisa kembali membuat kegiatan serupa yang mengandeng instusi lain baik di dalam maupun di luar negeri tetapi kembali menjadikan perbatasan sebagai fokus utama mengingat perbatasan kadang terabaikan diberbagai aspek" lanjutnya.

Lebih lanjut Donna menyatakan kerjasama dengan berbagai instansi tidak terputus setelah pelaksanaan webinar tetapi dapat terus berlanjut pada kegiatan lainnya seperti penelitian atau riset di perbatasan.

"Semoga kerjasama yang telah terjalin dalam webinar ini akan berlanjut hingga ke kegiatan lainnya termasuk penelitian yang berkaitan dengan wilayah perbatasan" imbuhnya.

