REVIEW The World Of The Married yang Meninggalkan Kesan Mendalam, Tonton Full Episode 1-16 VIU.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesuai dengan judulnya "The World Of The Married" atau Dunia menikah terkadang membingungkan, lain kali itu menyedihkan dan ada saat-saat ketika itu sangat membuat frustrasi.

Meskipun demikian, itu adalah tayangan yang sangat memuaskan dan layak untuk semua perhatian.

Melintasi ke alam semesta yang berbelit-belit dari pasangan menikah, drama ini menyentuh berbagai masalah yang sudah ada sebelumnya di masyarakat.

Didampingi oleh pengisahan cerita yang cepat, drama ini terus memukau penonton.

Juga, sangat mengesankan adalah keterampilan akting para aktor yang membangun aksi terpuji.

Bukti keberhasilan dan cinta yang diterima oleh bintang Kim Hee Ae diamati dari peringkat pemirsa yang sangat tinggi. Setiap minggu, ia melihat lompatan besar dalam jumlaH pencapaian rating.

Dalam episode ke-12, The World Of The Married yang tayang di JTBC ini mencapai judul drama kabel dengan peringkat rating tertinggi.

Drama kemudian melanjutkan pemecah rekor berikutnya memperbaiki catatannya sendiri setiap minggu.

Untuk final, yang ditayangkan pada 16 Mei, The World Of The Married mencatat 28,4% nasional dan 31,7% di wilayah metropolitan.

