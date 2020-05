THE World Of The Married Berakhir, Para Pemain Ungkap Kesedihan Berpisah dengan Pemirsa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para pemeran "The World of the Married" berbagi pengalamannya tentang terakhir mereka saat mereka menyelesaikan syuting,

Pada 16 Mei, drama JTBC menayangkan episode terakhirnya dan mencetak rekor baru untuk peringkat pemirsa tertinggi yang pernah dicapai oleh drama apa pun di jaringan kabel Korea.

Dalam video di belakang layar yang baru dirilis, para aktor berbicara tentang menyimpulkan waktu mereka di serial hit.

Han So Hee yang berperan sebagai Yeo Da Kyung berkata merasa berat dengan berakhirnya drama "The World of the Married" ini.

• ENDING The World of the Married Tak Terduga, Keputusan Ji Sun Woo di A World of Married Couple Eps16

“Sementara saya merasa sedikit seolah-olah berat telah diangkat sekarang karena drama telah berakhir, saya juga merasa jauh lebih sedih. Saya kurang dalam banyak hal, jadi saya memiliki emosi yang campur aduk. Terima kasih kepada banyak orang yang tertawa dan menangis bersama dengan saya, dan saya akan menjadi seorang aktris yang meningkat dan belajar lebih banyak di masa depan. Terima kasih banyak."ujarnya dilansir dari Soompi, Senin (18/5/2020).

Park Hae Joon yang berperan sebagai Lee Tae Oh juga ikut berbagi pengalamannya.

"Halo, ini Park Hae Joon yang memerankan Lee Tae Oh di 'The World of the Married.' Saya tidak berharap untuk menerima sambutan sebanyak ini, jadi saya benar-benar terkejut. Saya merasa sangat lega bahwa para penonton sangat menikmatinya. Kami bekerja sangat keras, dan jujur, saya merasa sedih sekarang karena ini akan segera berakhir. Saya harap Anda akan terus tertarik pada aktor yang berpartisipasi dalam drama ini. Terima kasih."ujarnya

Kim Hee Ae juga berbagi pengalamannya selama memerankan Ji Sun Woo dan karakter itu diakuinya telah melekat pada dirinya selama setahun ini.

“Saya hidup sebagai Ji Sun Woo selama hampir setahun. Saya pikir ini akan menjadi canggung sekarang, ke titik di mana saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjalani hidup tanpa Ji Sun Woo. Saya merasa sangat bahagia karena saya menerima begitu banyak cinta dari pemirsa, lebih dari yang saya layak dapatkan. Saya juga merasa lega bahwa saya menyelesaikan tugas yang sulit. Saya tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan, selain terima kasih banyak telah memberi kami begitu banyak cinta Anda. Harap sehat, dan terima kasih banyak, untuk mencintai Ji Sun Woo dan The World of the Married,"ungkapnya

Bahkan Aktor anak-anak Jeon Jin Seo dan Lee Ro Eun menambahkan ungkapan terimakasihnya.