SITUS Nonton Drama Korea The World of The Married Subtitle Indonesia Full Episode 1 sampai 16

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Situs nonton Drama Korea dan Link Download The World of The Married atau A World of Married Couple bisa anda akses dalam artikel ini.

Ji Sun Woo tampak berbesar hati mau bertemu dengan Tae Oh lagi saat ia bersama Joon Young.

Mereka juga sempat makan bersama.

Bahkan saat Tae Oh hampir tertabrak mobil, Sun Woo menghampirinya untuk memastikan keadaannya.

Hidupnya semakin kacau, Lee Tae Oh mengaku merindukan anaknya, Lee Joon Young.

Ia juga berpesan pada Joon Young agar tidak berbuat sepertinya.

Saat ia dihampiri Sun Woo di depan mpbil yang hampir menabraknya, Tae Oh memeluk Sun Woo.

Sebagai anak korban perceraian orangtua dan konflik yang datang bertubi-tubi, Joon Young sudah meminta Sun Woo untuk tidak menerima Tae Oh lagi.

Saat melihat orangtuanya di depan mobil yang nyaris menabrak ayahnya, Joon Young kecewa dan memilih kabur.

Satu tahun berlalu, mereka bertiga menjalankan kehidupannya masing-masing.