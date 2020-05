Ending The World of The Married Lima Pelajaran Hidup Perselingkuhan dan Kepercayaan Dalam Pernikahan

TERPOPULER A World of Married Couple Drakor Garapan JTBC di DRAMAQU & VIU Eps 1-16 Sub Indo FULL HD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married yang dibuat dalam 16 episode telah usai ditayangkan.

Banyak pemirsa atau pecinta Drama Korea (Drakor) The World of The Married menanti-nantikan ending kisahnya seperti apa.

Drakor yang mencetakkan sejarah sebagai Drama Korea paling populer sepanjang sejarah televisi Korea mampu membawa penontonnya larut dalam emosi alur cerita.

Drama The World of The Married menjadi drama paling popular di Korea maupun di Indonesia.

Hal itu terlihat dari rating yang terus melonjak dari awal episode hingga akhir drama.

Drama The World of The Married bukan hanya sekedar drama perselingkuhan, tetapi lebih pada tentang sebuah hubungan kepercayaan dalam ikatan pernikahan.

Dilansir dari Kompas.com yang melansir dari Hellokpop pada Minggu (17/5/2020), ada 5 pelajaran hidup yang bisa diambil dari drama yang dibintangi oleh Kim Hee Ae, Park Hae Joon, dan Han So Hee ini.

• Sinetron Preman Pensiun 4 Rajai Rating Televisi Tanah Air, Kalahkan Drakor The World of The Married

• Ending Kisah Akhir The World of The Married, A World of Married Couple Dibocorkan Kim Hee Ae

1. Tidak ada kehidupan yang sempurna

Karakter Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) digambarkan memiliki segalanya.

Ia memiliki suami yang menyayanginya dan seorang anak lelaki baik. Selain itu, ia juga sukses menjadi seorang dokter dengan jabatan direktur muda dan punya teman yang baik dan penuh perhatian.