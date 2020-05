Sinetron Preman Pensiun 4 Rajai Rating Televisi Tanah Air, Kalahkan Drakor The World of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Sinetron komedi Preman Pensiun 4 saat ini merajai rating sinetron televisi Indonesia.

Preman Pensiun 4 yang ditayangkan saat Ramadhan tahun ini berhasil mencuri perhatian penikmat tayangan TV di tanah air.

Bahkan Drama Korea terpopuler saat ini di Korea Selatan dan telah ditayangkan di Tanah Air tidak bisa mengalahkan Preman Pensiun 4.



Drama Korea Selatan 'The World of The Married' yang ditayangkan Trans TV ternyata belum bisa mendominasi peringkat 10 besar rating di Tanah Air.

Tayang perdana di Trans TV pada 11 Mei 2020, 'The World of The Married' berada di nomor urut 26 pada Senin lalu (11/5/2020).

Preman Pensiun 4 yang ditayangkan RCTI ini mengisahkan tentang Kang Mus yang telah menjadi pengusaha kecimpring semenjak memutuskan mengakhiri hidupnya sebagai preman.

Dirinya ternyata harus menelan kepahitan dengan kerugian yang didapatkan dari usaha kecimpringnya tersebut.

Apalagi, sosok mertuanya terbilang sering menuntut agar Kang Mus bisa menuruti apapun keinginannya.

Selain kehidupan keluarga Kang Mus, Preman Pensiun 4 juga menceritakan nasib sejumlah mantan preman lain hingga cerita para copet yang direkrut oleh Saep yang diperangkan oleh Icuk Nugroho.

Lalu ada juga cerita mantan copet yang kini berjualan cilok hingga membuat Mira mantan copet untuk ikutan berdagang.

Karena cerita seru dari sejumlah tokohnya inilah yang menjadi daya tarik Preman Pensiun 4.