WORLD of The Married Sub Indo Episode Terakhir, Nonton The World of The Married Dramaqu Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial drama Korea atau drakor terpopuler saat ini, The World of The Married akan menayangkan episode 15 dan 16 di akhir pekan ini.

Dengan hanya ada 16 episode, maka pemirsa akan disajikan akhir cerita kisah drama perselingkuhan 'segitiga' antara karakter Lee Tae Oh, Ji Sun Woo dan juga Yeo Da Kyung.

Episode terakhir The World of The Married ini akan tayang pada Jumat (15/05/2020) dan Sabtu (16/05/2020) besok.

Adapun pada Jumat malam ini, pemirsa akan menyaksikan tayangan di episode ke 15.

Yakni episode yang menjadi 'jembatan' bagi kisah akhir dari drakor The World of The Married yang juga punya judul lain A World of Married Couple ini.

Anda bisa menyimak siaran dua episode terakhir ini di link live streaming yang kami sematkan di artikel ini.

Berikut beberapa di antaranya:

Link Live Streaming The World of The Married 2 Episode Terakhir

Selamat menyaksikan