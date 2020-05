Bocoran Akhir Drama Korea The World of The Married, Mengacu dari Eps 15, Akankan Berakhir Pilu

END - The World of The Married Eps 15-16 Live DRAMAQU, VIU & JTBC A World of The Married Couple

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akhir serial drama korea The World of The Married diprediksi bakal memberikan kejutan kepada penggemarnya.

Tak heran penonton yang sudah mengikuti dari awal bakal terus mengikuti kelanjutan dari serial tersebut.

Kisah dari serial drakor ini isyarat dengan kehidupan masyarakat secara riil.

Sehingga membuat mereka para penonton terbawa emosi hingga jadi baperan.

Ramai pembahasannya di medisa sosial terkait alur cerita dari setiap episode.

Terlebih dari kisah hadirnya orang ketiga dalam kehidupan para tokoh dalam film.

Hampir semua tokoh dalam drama The World of The Married punya masalah rumah tangga sesuai dengan judulnya The World of The Married atau A World Married Couple berarti dunia seputar rumah tangga.

Karena itu, dalam dua episode terakhir The World of The Married ada sejumlah konflik yang bakal terjawab.

Misalnya, bagaimana hubungan Je Hyuk dan istrinya Ye Rim, apakah mereka akan kembali rujuk?

Bagaimana kehidupan cinta Myung Sook, dokter yang merupakan rekan kerja Sun Woo.